Staletá smíchovská lávka se přestěhovala do Mladé Boleslavi

„Viděl jsem v televizní reportáži, že se lávka nad nádražím odstraňuje a zaznělo tam, že ji chtějí rozřezat, část dát do Národního technického muzea a zbytek do šrotu. Bylo mi líto, že by taková technická památka měla být zlikvidována, navíc jsme u nás nedávno řešili, že máme pilíře na břehu Jizery, které v minulosti podpíraly železniční most a vlečku do bývalého lihovaru,“ popisoval mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati, jak vznikl nápad, že by mohla smíchovská lávka vyhovovat zdejšímu záměru a překlenout řeku Jizeru.

Vedení města hned oslovilo správce železnic, pražské technické služby i pražského primátora a obě města se během několika dní dohodla na převzetí lávky. V noci ze čtvrtka na pátek se pak samotná konstrukce převážela na okraj Mladé Boleslavi.

Vezly ji čtyři kamiony

„Vezli jsme ji po částech na čtyřech kamionech. Nejdelší díl měří 36 metrů, další má 29 metrů a dva nejkratší jsou po 22 metrech,“ vypočítával Patrik Žampach, který koordinoval přepravu obrovského a těžkého nákladu. „Bude potřeba opískovat povrch, zbavit starých nátěrů, ale jinak vypadá, že je v dobrém stavu,“ hodnotil jeho kolega po složení nákladu. Celkem se jedná o 109 metrů dlouhou konstrukci vážící kolem stovky tun.

Most je dočasně složený na deponii na okraji Mladé Boleslavi. „Ještě to není úplně majetkově vypořádané, musíme se s Prahou domluvit, zda to bude dar, nebo zda lávku odkoupíme za cenu železa, protože ji chtěli dát do šrotu,“ dodal Nwelati, podle něhož se ukázalo, že nýtovaná konstrukce z roku 1929 je v ucházejícím stavu.

„Bude samozřejmě potřeba upravit povrch a snýtovat dohromady. Ještě ji také bude posuzovat statik, ale podle prvotního posouzení je velmi kvalitní,“ řekl primátor.

Po nezbytných opravách by měla být lávka v průběhu roku 2024 instalována na betonové pilíře a usazena nad Jizerou. K místu po někdejší vlečce nyní vedou už jen pěšinky, kolem jezdí řada cyklistů podél řeky.

Radnice tady plánuje vybudovat plnohodnotnou cyklostezku a lávku využije k tomu, aby se cyklisté a turisté dostali i na druhou stranu řeky, kde má v budoucnu vést trasa do parku Štěpánka. To se ale podle primátora nejspíš v příštím roce nestihne zrealizovat.

Jméno lávce zůstane

„Dají se čekat složitější jednání a stavební řízení. Je to v záplavové zóně a v ochranném pásmu kolem dráhy, ale ve spolupráci se zdejší automobilkou se připravuje revitalizace celé lokality, takže by se to mohlo podařit,“ uvedl Nwelati, podle něhož by pak u staronové lávky přes Jizeru měla být osazena informační tabulka připomínající historii a původ konstrukce.

„I tady by měla mít pojmenování Smíchovská lávka,“ dodal primátor.

Město počítá také s přemostěním říčky Klenice, která se jen několik metrů od lávky vlévá do Jizery, aby se turisté dostali k dalším budoucím stezkám.