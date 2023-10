Pěší lávka na pražském Smíchově jde k zemi. Její funkci nahradí autobusy

Pozemky bývalého nákladového nádraží Smíchov již dnes patří developerovi Sekyra Group. Ten má v plánu na místě postavit celou novou čtvrť s názvem Smíchov City. V místě lávky vyroste hotel a také čtyři budovy tvořící bankovní kampus, ve kterém bude mít sídlo společnost Česká spořitelna.

„To je příčina, proč lávka musí jít dolů ještě dříve, než začne výstavba Terminálu Smíchov, který vytvoří nové přemostění, a pak lávka nebude potřeba,“ sdělil Novinkám místostarosta MČ Praha 5 z Pirátské strany Milan Kryl.

Foto: Marek Tereba, Novinky Lávka spojující Smíchovské nádraží a Radlickou ulici půjde k zemi

Lávka se uzavře v pondělí 9. října ráno, poté dojde k jejímu rozebrání. Na pěší překonání kolejiště si ale lidé počkají několik let. „Ten termín se postupně posouvá. Věřili jsme, že to bude v roce 2026, ale troufnu si říct, že se to protáhne do následujícího roku,“ doplnil Kryl.

Špatná koordinace?

K uzavření lávky dochází podle Milana Kryla mnohem dříve, než bylo původně nutné. Důvodem je prý chybné územní plánování.

Původně se prý předpokládalo, že výstavba nové čtvrti Smíchov City bude probíhat postupně, od stanice Na knížecí až ke Smíchovskému nádraží. Právě u první zmiňované stanice se momentálně dokončuje první etapa výstavby.

„Pak by se etapa v místě lávky stavěla naposledy a lávka by se sundala později. Bohužel tehdejší vedení radnice developerovi umožnilo přeskočit od severu k jihu a začít stavět i z druhé strany právě ten bankovní kampus,“ dodal Krym.

Foto: Marek Tereba, Novinky Pohled z lávky na rostoucí čtvrť Smíchov City

Praha 5 tedy začala letos podle slov místostarosty hledat způsob, jak nádraží přemostit náhradní lávkou. „Postupně jsme našli čtyři umístění, některá z nich navazovala i na umístění podchodů pod kolejemi, ale investoři obou území, jak Sekyra Group, tak Správa železnic, nám neumožnili, aby přes jejich území vedla jakákoliv lávka,“ vysvětlil.

„O návrzích jsme diskutovali, nicméně žádný z nich nebyl realizovatelný. Všechna řešení obsahovala průchod veřejností částí staveniště, což s ohledem na technologii prací a bezpečnost není ideální,“ sdělil Novinkám mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Začíná proměna smíchovského nádraží na terminál. Výrazné stavební zásahy ale zatím nenastanou

Ve spolupráci s hlavním městem tedy iniciovala městská část myšlenku najít autobusové dopravní řešení.

Výsledkem několikaměsíčních jednání je tedy zavedení autobusové linky 232, která bude oba „břehy“ spojovat. Zavedena bude v trase Na Knížecí, Křížová, Správa sociálního zabezpečení, Lihovar a Smíchovské nádraží. Linka bude jezdit každých třicet minut, cestu by měla ujet za 7 minut.

Foto: Pražská integrovaní doprava Lávku nakonec nahradí autobusová linka 232 v intervalu 30 minut

Na lince bude platit klasický pražský kupón, linka tedy nebude zdarma. Uznávat se ale budou i mimopražské kupony. „S ohledem na cestující dojíždějící z regionu, kteří dosud po vystoupení z vlaku či příměstského autobusu docházeli do okolí zastávek Křížová či Správa sociálního zabezpečení pěšky po lávce, tudíž jim postačovala úhrada jízdného PID do dojezdového pásma 0, budou pro majitele předplatních kuponů na lince 232 zastávky Smíchovské nádraží až Křížová společně zařazeny do pásem P i 0,“ uvedla Pražská integrovaná doprava na svém webu.

Situaci také komplikuje havarijní stav tramvajové trati v ulici Za Ženskými domovy. Kvůli němu jsou tramvajové linky 7 a 21 odkloněny ulicemi Radlická a Plzeňská a případný objezd stavby kolejovou dopravou se značně prodlužuje.

Kdo linku zaplatí?

Podle Kryla byla páteční jednání o financování autobusové linky vypjatá.

„Dnešní jednání bylo dramatické, a to mě velmi překvapilo. V těch zápisech z předchozích jednání po dobu půl roku se pravidelně objevuje jasný závěr, že financování tohoto náhradního řešení se rozdělí mezi společnosti Sekyru Group a Správu železnic,“ vysvětlil s tím, že smlouvy o financování však neviděl.

„Dnes ale padlo, že do konce roku provoz linky bude hradit město, respektive pražský dopravní podnik. Od nového roku bude nové řešení, byť zatím nejsou uzavřeny smlouvy. V těch zápisech je ale pravidelně dlouhodobě uvedeno, že se o to podělí Správa železnic a Sekyra Group,“ dodal Kryl.

Foto: Marek Tereba, Novinky Lávka spojující Smíchovské nádraží a Radlickou ulici půjde k zemi

Na dotaz ohledně částečného financování linky Novinkám sdělil mluvčí Správy železnic Jan Nevola, že stále je vše předmětem probíhajících jednání.

Pozemky bývalého nádraží koupila společnost Sekyra Group od Českých drah letos v září za 2,4 miliardy korun.

Nevýhodný prodej, výhodný nákup

Podle České televize prodaly ale dráhy první část svých pozemků v roce 2019 pod cenou, kvůli tomu přišel státní podnik podle televize o stamiliony. „To nebyl obchod, ale minimálně nějaká klientelistická akce. Osobně mám pocit, že tam došlo i k trestněprávnímu jednání,“ řekl ČT letos v září senátor a bývalý policista Václav Láska (SEN 21).

Cena se tehdy určovala podle znaleckých posudků, nevyhlašovala se soutěž. „Nemyslím si, že byly prodány pod cenou, protože jsou tam znalecké posudky, revizní znalecké posudky, jsou tam vyjádření právní kanceláře, zhodnocení péče řádného hospodáře a další podklady,“ obhajoval se pro Českou televizi tehdejší ředitel drah Václav Nebeský.

Současný šéf Českých drah Michal Krapinec podle pořadu Reportéři ČT potvrdil, že se objevily určité pochybnosti o správném určení cen pozemků. Prodej státních pozemků aktuálně prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Zbytek pozemků se podařilo díky vyjednávání nového vedení drah prodat přibližně o čtvrt miliardy dráž, než uváděla původní stará smlouva. Podle odborníků ale prý státní podnik přišel o více než půl druhé miliardy korun oproti tržním cenám.

Foto: Marek Tereba, Novinky Část pozemků, které dnes patří developerovi Sekyra Group

Samotná lávka stojí v místech již od třicátých let minulého století. První konstrukci stavěl na přelomu dvacátých a třicátých let ČKD. V padesátých letech se konstrukce posouvala a o deset metrů se prodloužila. V sedmdesátých letech byla při opravách na několik měsíců uzavřena, i tehdy její funkci nahradila autobusová linka.

V devadesátých letech se opět lávka upravovala, došlo například k zesílení konstrukce schodiště. Na konci devadesátých let byl její stav označen za velmi špatný, a tak v roce 2002 došlo k významné rekonstrukci s životností na 20 až 30 let. Tehdy došlo také k jejímu zkrácení, a to kvůli výstavbě městského okruhu navazující na tunel Mrázovka. V roce 2007 se k lávce přistavělo středové schodiště vedoucí k severnímu nástupišti nádraží. Naposledy bude spojnice pro veřejnost přístupná v neděli 8. října.

