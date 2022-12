Benda: S pražskými Piráty se dá jednat. Než dorazí Hřib

Řekl bych, že jsme přišli s konečnou nabídkou. Ustoupili jsme jim už úplně ve všem, co si navymýšleli, včetně kompetencí. Ale nejsme schopni jít pod menšinu v radě a jako ODS nechceme být jen přívažkem stávající rady. Takovou nabídku odmítli, a pokud si to nerozmyslí, tak zahajujeme jednání o menšinové radě. A ta může být s podporou Pirátů i Prahy sobě.

Pražští Piráti to vidí tak, že jste dali přednost vládnutí s ANO před koalicí s Prahou sobě.

S pražskými Piráty se dá jednat, pokud u toho není Zdeněk Hřib. V okamžiku, kdy Hřib dorazí, jednání se neuvěřitelně zkomplikují. Takzvaná Aliance pro stabilitu nebylo ani jednotné rozhodnutí Pirátů, tu podepsal on a Jana Komrsková s Janem Čižinským. On nemá žádný zájem na dohodě. Vyhovuje mu stav, kdy sedí na pražském magistrátu. S tím je třeba po dvou měsících od voleb pohnout.

To není jisté. Všechno závisí na schopnosti se domluvit. Vezměte si, že v minulém volebním období nám tu vládla menšinová vláda ANO a ČSSD, a jak to Andreji Babišovi všechno šlo, dělal si s námi, co chtěl.