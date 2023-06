Spolek pro Slovanskou epopej: Praha se umístěním díla do podzemí Savarinu vystavuje riziku soudních sporů

S ohledem na to, že podle dřívějšího návrhu mělo město za umístění v Savarinu platit firmě Crestyl nájemné přes milion korun měsíčně po dobu nejméně 25 let, by takový postup byl podle zástupců spolku v rozporu s péčí řádného hospodáře. „Takové řešení by přineslo hlavnímu městu Praze nejen hrozbu velkých finančních škod, ale i potenciální trestní odpovědnost osob, které by se na uzavření takové dohody za hlavní město podílely,“ stojí v dopise primátorovi.