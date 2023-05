Muchova vnučka je připravena se soudně bránit proti umístění epopeje do podzemních prostor v Savarinu

Alfons Mucha, který zemřel v roce 1939, odkázal svůj cyklus Praze s podmínkou, že pro něj zajistí důstojné výstavní prostory. To se zatím nestalo, trvalé prostory pro epopej se v metropoli hledají desítky let. Nyní jsou plátna do roku 2026 zapůjčena na zámek v Moravském Krumlově.

Dle kritizované dohody o umístění slavného cyklu obrazů, kterou koncem ledna schválili městští radní a zahrnovala i návrh úhrad, mělo město nejen dílo poskytnout do prostor bývalých podzemních garáží obchodního centra, ale navíc platit developeru nájemné až 20 eur bez DPH za metr čtvereční a měsíc. Podzemní prostory by měly rozlohou o ploše 1450 metrů čtverečních. Dalších 358 korun za metr čtvereční a měsíc by město mohlo platit za náklady provozugalerie. S připočtením DPH by tyto podmínky město za 25 let pronájmu vyšly až na asi 416,7 milionu Kč, v případě využití pětileté opce na prodloužení nájmu pak na zhruba půl miliardy korun.