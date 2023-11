Splnila si sen. V Karviné otevřela romskou restauraci

„Vyučila jsem se obor kuchař-číšník, ale vlastně téměř celý život jsem pracovala jako servírka u svých bratrů, kteří mají také hospody. Potají jsem ale snila o své restauraci, kde bych vařila naše romská jídla a všichni by je mohli ochutnat. Myslím, že máme co nabídnout,“ usmívala se žena, která až do října provozovala šest let Severku jako pivnici.