Šperkařka darovala Pavlovi brož s vltavínem a symbolem lva

„Byla jsem sama trochu překvapená, že už brož předtím viděl na fotografii. Začala jsem ji vyrábět hned ten den, kdy jsme si pana prezidenta zvolili. Vzniklo to z té čiré radosti a pak jsem – i přes své přátele a jejich přátele – hledala cesty, aby se to do rukou pana prezidenta dostalo. A fotografie brože k němu zjevně doputovala,“ potěšilo výtvarnici stejně jako to, co jí prezident při osobním setkání a předání daru řekl.