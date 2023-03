Umělecký designér Hanuš Lamr: Brož pro Evu Pavlovou? Využil jsem čerstvé květy růžového kaštanu

Eva Pavlová stála v pudrově růžových šatech po boku svého manžela Petra Pavla ve chvíli, kdy byl zvolen novým českým prezidentem. Před zraky milionů diváků vynesla vaše šperky. Jak se k ní do staly?

Asi týden před finální volbou prezidenta mě oslovila módní návrhářka Štěpánka Pivcová, která dělala paní Pavlové celkový styling. Přišla ke mně do ateliéru a zajímala se o brože. Nemám jich tolik, ale tahle ji úplně nadchla. Dodnes z toho pocitu, jak byla paní Pavlová krásně sladěná, žiju. Spojila se mi tím radost občanská s radostí profesní.

Začal jsem na ní pracovat loni na jaře, ale dokončil jsem ji teprve nedávno. Tehdy jsem šel v Praze s mou tovaryškou na oběd Valdštejnskou zahradou, kterou mám blízko ateliéru, a zaujaly mě čerstvé květy růžového kaštanu. Namočil jsem je do horkého vosku při takové teplotě, aby se květy nespařily, a nakonec jsem celou brož ještě za horka domodelovával prsty.

Jaký materiál jste použil do drobných okvětních lístků?

Jsou to střípky ze zbytků, které jsem našel ve sklářské huti. Bylo to několikavrstevnaté sklo nádherné barvy. K broži skvěle ladily klasické náušnice Violky, což jsou fialky s řetízkem. Mají podobný vzor plátků. Jsou romantické a něžné, patří k mým nejpopulárnějším šperkům.

Brože jsou opravdu specifická disciplína. Občas ladí s nějakou kolekcí, ale většinou fungují samostatně. Dělám sice jemné věci, ale v poslední době o dost komplikovanější a s více nepravidelnostmi. Už to není jen čistý design, jdu spíš cestou autorského unikátního kousku. Konečně si to po letech můžu dovolit.

Až teď jsem se odvážil naplno vykročit tím směrem, protože tady dlouho nebyla klientela, která by to ocenila. Nakonec jsem se pustil do experimentů, ale stále jsem se při tom držel cenové hladiny. Chtěl jsem, aby mé věci byly dostupné, což ale u unikátního šperku moc nejde.