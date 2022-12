Sněžení zpomalilo dopravu po celé republice

V Praze a ve středních Čechách stojí na dálnicích a silnicích především ve směru do centra metropole kolony, ochromená je však i železniční doprava.

Například vlaky z Nymburka do Prahy zastavila v Čelákovicích závada na vozu a lidé kolem půl osmé čekali na příjezd další soupravy.

Ve středních Čechách by měli být řidiči by měli být velmi opatrní. Krajští cestáři vyslali do terénu veškerou techniku, na silnicích místy leží rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Nejvíc sněhu napadlo na Kladensku, řekla ČTK ráno Kamila Černá z dispečinku krajské správy a údržby silnic.