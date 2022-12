Česko zasype sníh. Napadne až 30 centimetrů, varují meteorologové

Do střední Evropy se ženou přívaly sněhu, varují němečtí meteorologové. Během následujících dnů by mělo napadnout nejvíce prosincového sněhu za posledních 12 let. Na severovýchodě Česka by mělo spadnut přes 30 centimetrů sněhu, v nižších polohách až 20 centimetrů, sdělila Novinkám meteoroložka Dagmar Honsová.

Foto: Václav Pancer, ČTK Ilustrační foto