Válek posílal lidi do řetězců, měl tím poškodit malé lékárny. Úřad ale důvod k potrestání nenašel

Podle úřadu ale nejsou mediální výroky ministra totéž, co výkon veřejné moci ministerstvem. Zda spáchal ministr přestupek, tak neřešili. Novinkám to řekl mluvčí úřadu Martin Švanda.

„Na mě to působí tak, že tady nebyla vůle se tím zabývat. Úřad se nevypořádal s podstatou. Ministr ty věci řekl ve veřejném prostoru a já na to poukázal, což je mé zákonné právo a využil jsem ho. Víc od toho neočekávám,“ řekl Novinkám předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Podle něj by bylo dobré, aby od reprezentantů ministerstva podobné výroky nezaznívaly. „Minimálně za mě je to neetické. Ministr by měl vystupovat v rámci etického kodexu a měl by být nestranný a nadržovat všem stejně, což se tady podle mě nestalo,“ dodal.