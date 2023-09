Sněmovna přehlasovala senátory, kývla na možnost konzervace málo využívaných železničních tratí

Změna by podle dřívějšího vyjádření ministra Kupky neznamenala úplné zrušení trati a ušetřila by peníze pro zajištění provozuschopnosti dráhy, které celkově představují osm miliard korun ročně. Konzervace by umožnila snazší obnovení dráhy v budoucnu v případě, kdy by zájem na jejím provozování vzrostl.