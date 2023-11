Smí podat léky nebo vytáhnout klíště? Učitelé si musí počkat na zákon

Pro podávání léků u dětí, které mají třeba cukrovku, je nezbytné svolení rodiče a doporučení dávkování od lékaře. Odpovědnost za následky je ale na tom, kdo lék podává. Platí to i o běžných lécích na bolest nebo nevolnost. A to je důvod, proč se tomu mnozí brání.

Jinou formou, třeba injekčně, léky nepodávají. Udělat to musí rodič. Netýká se to ale jen léků. Přístupy se liší i u vytažení přisátého klíštěte. Zatímco ve Věžnici by zvolali rodičům a žádali je o souhlas a přijetí možných rizik s odstraněním parazita proškoleným učitelem-zdravotníkem, na ZŠ v Hradci Králové by postupovali jinak.