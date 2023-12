Služby na dětské pohotovosti v Tachově nemá kdo držet. Musí proto omezit provoz

Doplnil, že situace už je v poslední době neudržitelná. Pohotovost totiž funguje během pracovních dní od 16 do 7, o víkendech a svátcích nepřetržitě. A počet ošetřených dětí každoročně stoupá. „Letos jich je zhruba šest tisíc. Ještě před covidem šlo o zhruba polovinu. Navíc k nám jezdí i pacienti z Chebska nebo okolí Mariánských Lázní,“ nastínil Tuháček.

Od příštího ledna tak bude pohotovost k dispozici ve všední dny od 16 do 21 hodin. O víkendu a svátcích od 8 do 20 hodin. „Mimo uvedenou dobu se lidé musejí obracet na záchrannou službu,“ sdělil.

Tachov se však snaží další posily sehnat. Pediatrům nabízí zařízenou ordinaci, byt a také jednorázový benefit ve výši 500 tisíc korun. V ideálním případě by pak nováčci pomohli i na pohotovosti. „Potřebujeme alespoň dva další lékaře,“ vypočítal ředitel.

Podle ní by řešením mohlo být i získání lékařů ze zahraničí. „Odborníci z Evropské unie nemají problém s uznáváním diplomů ani atestací. Horší je to například u doktorů z Ukrajiny, kteří k nám přišli po roce 2021. Ti musejí projít odbornou zkouškou z českého jazyka a zvládnout minimálně šestiměsíční praxe na akreditovaném pracovišti,“ porovnala místostarostka. Doplnila, že kvůli tomu nemůžou pediatry do systému v současnosti zapojit. „V budoucnu se snad situace změní,“ uzavřela.