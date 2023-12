Nestátní nemocnice: bonifikace může fungovat

K 6,8 miliardám vyčleněným v úhradové vyhlášce přidá Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) navíc 3 miliardy, které dostanou nemocnice přes tzv. bonifikační mechanismus. Je to za vás vhodný model?

Považuji ho za použitelný a myslím si, že může v praxi zafungovat. Děkuji VZP, že se k tomu tímto způsobem postavila, byť je sama. Ostatní zdravotní pojišťovny se k tomu nepřipojily, ale i tak si myslím, že to pomohlo odblokovat situaci a dospět ke konsensu.

Myslím, že od ledna by se měla situace uklidnit. Služby na prosinec jsou rozepsané, jestliže se bude dohoda lékařů s ministrem zdravotnictví podepisovat v pátek odpoledne, tak příští týden bude ještě dán, a pak už jsou Vánoce.

Závazek bude ve stejné výši. Počítáme pro lékaře s pěti, osmi a patnácti tisíci a pro ostatní personál s navýšením o pět procent. Zakomponujeme to do mzdových směrnic a nařízení, která máme uvnitř nemocnic, abychom dali peníze našim lékařům, sestrám, sanitářům a dalším zaměstnancům.

Určitě. Je to jedna z kostiček skládanky. První byla změna zákoníku práce, druhá je toto, třetí budou jednání o změnách ve vzdělávání, na které tlačí mladí lékaři, Česká lékařská komora i my jako asociace. Další kostička může být dohoda o odměňování nebo naplnění Hegerova memoranda od roku 2025, což s sebou ponese další náklady, o kterých je potřeba jednat v rámci dohodovacího řízení a v rámci úhradové vyhlášky pro rok 2025. To jsou další věci, na kterých je potřeba pracovat dál, a myslím, že touto dohodou nekončí snaha některé věcí nastavit jinak a lépe.