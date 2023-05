Šetření lidé schvalují, úsporný balíček ale prý přichází pozdě a nic nevyřeší

Většina občanů si současně myslí, že návrh změn přichází pozdě, a podle více než dvou třetin občanů změny ani nevyřeší narůstající zadlužení státu.

Vláda chce podle zveřejněného balíčku uspořit příští rok na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 miliardy Kč. V dalším roce by to mělo být 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá v balíčku se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu.

Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě. Živnostníkům se mají postupně zvednout minimální odvody. Platit by pak měli tolik jako pracovník s minimální mzdou. Zaměstnanci budou nově odvádět nemocenské pojištění. Věk nástupu do penze by se měl řídit podle průměrného věku dožití. Nové důchody mají být nižší a valorizace mírnější.

Podle Medianu mezi voliči vládní koalice podporuje uvedené návrhy 81 procent dotázaných, zatímco mezi voliči opoziční ANO 33 procent lidí. Zhruba sedmdesátiprocentní podporu má balíček rovněž mezi studenty, s rostoucím věkem se ale míra jeho podpory snižuje. Nejnižší je u vyučených bez maturity a u obyvatel chudších krajů na severozápadě země, uvedl rozhlas.

To, že vláda přichází s úsporným balíčkem včas, si myslí jen devět procent respondentů. Naopak podle 71 procent je na tento krok příliš pozdě a podle 69 procent navrhované změny zadlužení státu nevyřeší.

Na dotaz, kdo by se měl nejvíce podílet na úsporách, nejvyšší počet dotázaných, 44 procent, uvedl státní aparát a úředníky. Podle 27 procent by se na tom měly podílet stejnou měrou všechny skupiny a podle 12 procent by se na úsporách měly primárně podílet firmy a podniky. Nejméně lidí chce nechat úspory dopadnout na živnostníky a zaměstnance.

Median zjišťoval také názor lidí na danění prodeje tichého vína, u kterého vláda navrhuje v úsporném balíčku ponechání nulové daně. Pětapadesát procent dotázaných s tímto rozhodnutím vlády nesouhlasí, 35 procent ano. Naopak s navrženou nulovou sazbou DPH na knihy souhlasí 54 procent lidí a 39 procent nikoliv.

Median provedl průzkum v době od 12. do 15. května mezi tisícovkou lidí.

