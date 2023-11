Senátoři se solárníky neuspěli u Ústavního soudu

Plénum ale nenašlo důvod k zásahu. „Vydání cenového rozhodnutí mělo jednoznačný základ v energetickém zákoně a v zákoně o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Stanovení výkupní ceny i zeleného bonusu spadá do věcné působnosti energetického zákona, jakož i zákona o podporovaných zdrojích energie. Při posuzování obsahu cenového rozhodnutí nemá Ústavní soud postavení instančně nadřízeného cenového orgánu, který by za konkrétní rok posuzoval přesnost matematických výpočtů a správnost jednotlivých investičních nákladů,“ stojí v rozhodnutí pléna.

Plénum ale také jedním dechem připomenulo, že podnikatelé by se měli dočkat naplnění zákonných záruk. To ale nelze posoudit na základě cenového rozhodnutí na jeden konkrétní rok.

„Ačkoliv Ústavní soud návrh zamítl, současně zdůraznil, že cenová regulace vůči fotovoltaickým elektrárnám musí být v následujících letech nastavena tak, aby bylo v konečném důsledku dosaženo naplnění zákonných záruk návratnosti investice a přiměřeného zisku nejpozději s koncem stanoveného období, tedy do 15 let ohledně prosté návratnosti investice, do 20 let ohledně přiměřeného zisku,“ dodali soudci.