Schwarzenberg: Pro Meloniovou bychom měli mít pochopení

Ve středu přijela do Prahy italská premiérka Giorgia Meloniová. Je to velmi zajímavá osobnost. Po jejím zvolení se ozývaly zděšené hlasy, že pochází z postfašistické strany a co že se to v Itálii děje.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Giorgia Meloniová při návštěvě ČR. Na snímku s českým premiérem Petrem Fialou