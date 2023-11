Schwarzenberg: Do Vídně mě rodina odvezla kvůli vnoučatům

Rodina Karla Schwarzenberga poslala do Česka speciální letoun, aby bývalého ministra zahraničí přepravil do Vídně. Tam je 85letý politik hospitalizován v jedné z nemocnic. Podle vyjádření Schwarzenberga to není kvůli tomu, že by se mu zhoršil zdravotní stav, ale aby byl blíže dětem a hlavně vnoučatům.

Foto: Petr Horník, Právo Karel Schwarzenberg