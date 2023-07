Schillerová: Valorizaci vrátíme, jak byla

Já si myslím, že je to především ukázka neskutečné arogance moci. Nevím, kde zrovna zástupce TOP 09 vzal právo určovat, kolik času má Sněmovna věnovat probírání zákona, který se negativně dotkne milionů lidí. Myslím si, že takto závažný zákon by si zasloužil určitě delší čas, už i proto, že ho ministr Jurečka připravil bez spolupráce s opozicí.

Kdybyste se za dva roky vrátili do vlády, budete chtít valorizační mechanismus i krácení předčasných důchodů vrátit do původní podoby?

Především přezíravost, s jakou vláda a její poslanci přistupují k lidem. Je třeba říci, že změny v důchodovém systému jsou čistě politickým, a ne racionálním rozhodnutím. A tomu odpovídá i jednání této vlády. Zničehonic změní podmínky pro odchod do důchodu lidem, kteří do něj chtěli odejít třeba již za pár měsíců. Lidem, kterým je okolo padesáti, najednou vláda vzkazuje, že si mají rychle našetřit, protože jinak nebudou mít důstojné penze. Samozřejmě mi vadí i rétorika vlády, která dělá ze seniorů někoho, kdo zadlužuje tento stát.

Ano, to jediné, co současní ministři a vládní poslanci opravdu umějí, je, že se neustále vymlouvají a ukazují na ostatní. Nepřekvapuje mě to. Za 30 let neudělala důchodovou reformu žádná vláda, a to v ní dohromady 18 let sedělo KDU-ČSL.