Roste spotřeba léků na bolest a deprese. Úlevu v nich hledají hlavně starší ženy

Ty sice podle Popova stále převažují, ale začínají ustupovat jiným. Častěji se objevují závislosti na tzv. z-hypnotikách, lécích na úpravu spánku. „Tam je nárůst velmi výrazný. Vidíme to ale i u analgetik, včetně opioidních,“ dodává adiktolog.

Data, která Právu poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv ukazují, že v roce 2018 bylo na eRecept vydáno zhruba 2,5 milionu balení opioidních analgetik, což může být mírně zkresleno tím, že systém eRecept teprve začínal a do loňska se ještě vysoce návykové léky vydávaly na papírový recept s modrým pruhem. V roce 2019 už to bylo 3,2 milionu a loni téměř 4 miliony balení. Poslední tři roky jsou počty podobné. Naopak od roku 2020 mírně klesá celková spotřeba léků užívaných v psychiatrii a na úzkosti.

Výjimkou nejsou ani děti. Zkušenost s léky na uklidnění nebo spaní bez doporučení lékaře uvedlo 17 procent středoškoláků. Když se to spojí s braním dalších léků nebo drog či alkoholem, vzniká život ohrožující mix.

Ne vždy to ale musí skončit závislostí. Velkým rizikem, do kterého se člověk pouští při dlouhodobém a zvýšeném braní léků je, že zkrátka přestanou plnit svou roli.

Vzniknout může časem i chronická bolest hlavy, s čímž se neurolog Tomáš Nežádal z Ústřední vojenské nemocnice běžně setkává. „Neřekl bych, že případů přibývá, spíš se víc odhalují. Víc se na to myslí. S dostupností biologické léčby se pacienti častěji dostávají do specializované péče,“ míní.

S řešením by se mělo podle Nežádala začít přes prevenci. Lékař nebo lékárník by měl zdůraznit, že u přebíraných léků hrozí nadužívání.

Párkrát do roka.

„Druhá věc je, že musíme školit praktiky, kteří mají pacienty nadužívající léky, aby to sledovali, sledovali i svou preskripci u triptanů (léky na migrénu) a posílali je do odborné péče,“ poznamenal Nežádal. Podle organizace Migrena-help je ale inovativní léčba stále pro mnoho pacientů obtížně dostupná.

„Lékový záznam je velmi dobrý instrument, který může pomoci v případě, že má lékař podezření na to, že není jediným lékařem, který pacientovi dané léky předepisuje. Nahlédnutím do záznamu to může jednoduše zjistit,“ dodává Popov. Ročně se předávkuje psychoaktivními léky zhruba 40 lidí.