Romové chtějí řešit údajný rasismus senátorů

Vystrčil Právu řekl, že je na dovolené a otevřený dopis, stejně jako výroky obou senátorů, si musí teprve prostudovat. „Rozhodně to nepodceňuji. Ale uvítal bych, kdyby se na mě obraceli jinak než otevřeným dopisem. Na webu mám e-mail i telefon, a když se mnou chce někdo mluvit, měl by se mi ozvat nebo kontaktovat mou kancelář,“ uvedl předseda Senátu s tím, že nejdříve bude mluvit s oběma senátory.

„Nejsem ale jejich nadřízený a nejsem ten, kdo by jim měl říkat, jak se mají chovat. Jediný, kdo jejich jednání posuzuje, je volič,“ dodal Vystrčil.

Němcová pro Právo popřela, že by její výrok byl rasistický. Server cituje její slova: „Značná část Romů nepracuje a žije ze sociálních dávek. Oni jsou ti poslední, kteří by měli protestovat proti tomu, že stát dává podporu uprchlíkům, kteří k nám utekli, aby zachránili své životy. Podpora Romů ze strany státu je mnoho let maximální a společnost je k této menšině velkorysá.“