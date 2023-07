Šíření dezinformací mezi Romy řeší experti

Po jednání zástupců několika ministerstev, samospráv a neziskových organizací k aktuální situaci v romských komunitách to řekla vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Situace a potřeby v romských komunitách se podle ní nyní mapují. Výsledky by měly být zhruba za tři týdny.

Podle ní by se další tým měl věnovat zapojení Romů do rozhodování v jednotlivých místech. Na řešení ve městech a obcích, kde se případné incidenty objeví, by se měli podílet tamní Romové.

„Nechceme podporovat nenávistné projevy a kolektivní obviňování. Vždycky jsem byla proti němu. Jako Romové dobře víme, jaké to je a co to znamená. O to víc jsem smutná, že to dnes vidíme od Romů,“ dodala Fuková.