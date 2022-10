„Řekl jsem Angele, svolej radu hned.“ Babiš ve Sněmovně zase trochu hysterčil

Fiala před poslanci nadhodil, že Babiše podle něj „štve úspěšný summit“, na který se začátkem října sjeli do Prahy státníci z celé Evropy. „Moc nečekám, ale člověk by si přece jenom myslel, že i představitel opozice bude mít zájem na dobrém jménu České republiky a na dobrých výsledcích,“ uvedl premiér.

Zároveň se ohradil proti Babišovu tvrzení, že si měl během summitu domluvit některá bilaterální jednání. „Chápu, že nemůžete posoudit to, co třeba představitel hostitelské země v průběhu toho summitu má dělat. Nikdy jste takový summit nezorganizoval, ani byste ho nezorganizoval. Takže to vám ani nevyčítám,“ rýpl si Fiala.