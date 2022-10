Radnici Moravských Budějovic povedou tchán a zeť

„Musí se to oddělit, přece nezavdám příčinu k rozvodu,“ říká Ferdan rozhodně, ale s úsměvem. „Strach z pošramocení rodinných vztahů nemám, ale bude to chtít určitě velké úsilí,“ míní Švaříček. Tuší, že k třecím plochám někdy dojde. „Ale doufám, že to zůstane v pracovní rovině a do rodiny se to nepřenese,“ poznamenal.