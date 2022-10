Bez chlapů. V Biřkově povládnou jen ženy

„Klapalo nám to i předtím. Věřím, že bude i teď. Jsme skoro jako rodinný podnik,“ vtipkuje Hofmannová. Dodává, že v malé obci se všichni dobře znají.

Biřkov na Klatovsku má podle posledního sčítání 125 obyvatel. Další asi dvě desítky lidí zde žijí, ale trvalý pobyt mají jinde. „Fungujeme jako dobře sehraný tým. Někdy nám mužský element chybí. Třeba řešíme-li nějaké technické záležitosti. Ale to se pak ptáme doma manželů nebo partnerů. Oni nám vždycky poradí. A taky zařídí dost praktických věcí,“ zdůrazňuje starostka.

Na nadcházející čtyři roky mají zastupitelky velké plány. Jednak chtějí zajistit nové stavební pozemky, jednak připravují výstavbu kanalizace. „Mladí projevili zájem, že tady chtějí zůstat. Chystáme se na změnu územního plánu a zatím připravíme čtyři parcely. Pokud to dobře dopadne, další čtyři budou následovat,“ uvádí starostka.

Přiznává, že kanalizace je pro ni zároveň strašákem. Půjde totiž o rozsáhlou investici, náklady se vyšplhají zřejmě na několik desítek milionů korun. A rozpočet Biřkova činí zhruba tři miliony. „Bez dotace to nezvládneme. I tak si budeme muset vzít úvěr. Je to spoustu peněz a technicky náročná věc. Ale zvládneme to. Jsme zvyklé makat,“ je přesvědčená Hofmannová.