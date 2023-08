Byl akční, všichni ho chválili, řekla známá úředníka, který spáchal sebevraždu kvůli přepracování

„On byl ve stejné době vedoucím jičínského infocentru. Byl hodně akční, namotivovaný a měl spoustu nápadů. Pro všechny, kteří ho znali, je to, co se stalo, obrovská tragédie,“ řekla Právu Doležalová.

Jakubův příběh by podle ní neměl zapadnout, protože s tím, čím si procházel, se potýká spousta dalších lidí. „Vidím to ve svém okolí a sama jsem si něčím podobným prošla. Zažila jsem práci ve státních aparátech. Člověk má ideje, chuť něco změnit, ale ono to nejde. A člověka to pak srazí. Ale je to jen práce, všechno má své řešení a člověk si to nemůže takhle brát,“ říká Doležalová.