Půl promile na vodě. Ale kdo je vůdce plavidla?

„Pije se pořád stejně,“ komentuje letošní sezonu se změnou pravidel Josef Maleček z půjčovny Maleček v Českém Krumlově. „Nikdo to nedodržuje. Je potřeba, aby to někdo vymáhal a kontroloval, potom to fungovat bude,“ míní předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.