Psychiatři pro děti nestačí, stát zaspal

Podle registru České lékařské komory v zemi působí jen 180 dětských psychiatrů, z toho 86 je starších 65 let.

„Události posledních let se spolupodílely na enormním nárůstu psychických potíží u dětí a mladistvých. U dětí zaznamenáváme vysoký nárůst úzkostně depresivní poruchy, naše děti nejsou stavěné na zátěž, neumějí se vypořádat se stresem dnešní doby. Většinu nepříjemných situací a neúspěchů používají proti sobě, o čemž svědčí nárůst sebepoškozování a sebevražedných pokusů adolescentů,“ uvedla dětská klinická psycholožka Lucie Botorová.

„Upozorňujeme na to již desítky let. Dalším problémem jsou nevyhovující podmínky, zejména v lůžkové péči. Snižuje se tím efektivita léčby a zároveň to odradí mnoho lékařů, kteří zvažují tento náročný obor,“ uvedl psychiatr.