Proud ze sdílené energetiky zdarma, distribuce za poplatek

Podle předsedy Komory OZE Štěpána Chalupy by bylo vhodné úlevu na distribučním poplatku podle vzdálenosti přenosu zavést.

„Tak je to ostatně koncipováno na úrovni Evropské unie, že se mají platit přiměřené poplatky, podle toho, jak zatěžuji síť. Pokud to bude na krátkou vzdálenost, třeba v rámci jedné ulice, je namístě, abych platil distribuční sazbu zohledněnou,“ řekl Právu předseda Komory OZE Chalupa.

„Protože je to tok po jednom drátě, nemusí to jít přes transformátor, je namístě, abych to měl levnější,“ dodal.