Vobořil k pozdvižení kolem kokainu: Kdybych se nemohl odborně vyjadřovat, jsem ve funkci zbytečný

Vobořil v rozhovoru pro iDnes uvedl, že v Česku by mohl fungovat regulovaný trh s kokainem, podobně jako by tomu mohlo být u konopí. U lidovců vyvolala jeho slova doslova poprask. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek chce jeho slova řešit na koaličním jednání.

„Když se mě někdo zeptá v teoretické rovině, zda si to dovedu představit, a takto ta otázka padla, tak si to představit dovedu. Také jsem zdůraznil, že to momentálně není v žádném návrhu a že to není prodiskutovaná a prozkoumaná věc,“ vysvětlil Právu Vobořil.

„Jsem přesvědčen, že v úzkých odborných kruzích víme o kokainu hodně, ale není to něco, co by aktuálně bylo na stole. Jako odborník musím říct, že je to něco, nad čím je potřeba se zamyslet, to je vše. Víte, že o těchto věcech mluvím dlouho, není to nic nového,“ řekl.