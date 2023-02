Kraj pootevřel dveře ke zrušení letiště Líně

„Vlastně zadáváme zrušení stávající plochy letiště,“ upozornil zastupitel Vladislav Vilímec (ODS). Změnu tohoto strategického dokumentu si vyžádalo ministerstvo průmyslu, a to kvůli projektu gigafactory - stodvacetimiliardová investice do obří továrny Volkswagenu na baterie do elektrovozů má u vlády prioritu. Automobilka nicméně zvažuje i lokality v jiných zemích.