Vláda přes protesty schválila memorandum o gigafactory

„Je to především ujištění o zájmu naší strany o tento projekt,“ řekl po jednání kabinetu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Dodal, že memorandum je nezávazné.

„Připravujeme také biologický průzkum, projektové studie a do konce února spolu s Plzeňským krajem zahájíme také dopadovou studii,“ dodal Síkela.

VW se má do konce března vyjádřit, zda zvolí lokalitu Líně, Polsko, Slovensko, nebo Maďarsko. Stavět by chtěl začít koncem příštího roku a vyrábět články do baterií od roku 2027.