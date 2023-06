Proti covidu se stále očkují stovky zájemců

Teď tvoří zhruba dvě třetiny očkovaných dospělí do 65 let. Základní očkování proti covidu má v Česku asi 64 procent obyvatel, tedy sedm milionů lidí.

Cestování jako hlavní motivace pro očkování zaznívá od příchozích často. Jednou je to odborná praxe v zahraničí, podruhé třeba cesta do Vietnamu. Většinou jde o vlastní rozhodnutí, nikoli doporučení od lékaře. Vyhnout se chtějí komplikacím, pokud by se nečekaně situace s covidem zhoršila a pravidla pro cestování překotně měnila stejně, jako tomu bylo před dvěma lety.

Covid zmutoval do formy běžné respirační nemoci podobné chřipce. „Zájem o očkování proti covidu-19 je opravdu již poměrně malý. Důvodem je částečně to, že teď nejsme v respirační sezoně, ale jistě k tomu přispívá i fakt, že Češi již covid nevnímají jako závažné onemocnění,“ řekl přednosta infekční kliniky v Motole Milan Trojánek.

„Tomu, kdo už jednu takovou dostal, by to mělo stačit. Počkáme do podzimu. Ten, kdo ji nedostal, bez ohledu na to, jestli je červen nebo červenec, by měl jednu přeočkovací dávku absolvovat,“ doplnil.