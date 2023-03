Příspěvek na stavební spoření není efektivní, míní Bartoš. Peníze by dal na jinou podporu bydlení

„Je to už spíše jen zvykový způsob spoření. Já bych ho zrevidoval, jestli nakonec dojde ke zrušení nevím. Tak jak je to nastavené to není efektivní a ten výdaj neplní původní funkci, nemění situaci na trhu s bydlením,“ řekl v neděli v České televizi ministr Ivan Bartoš s tím, že by se peníze měly využít na jinou podporu bydlení.

Tou by například měly být příspěvky pro samosprávy na podporu nájemního bydlení.

O ukončení státní podpory stavebního spoření uvažuje vláda v rámci šetření státního rozpočtu, finální rozhodnutí zatím nepadlo. Podle Podle jednoho z návrhů by se podpora u běžících smluv mohla snížit ze současných dvou tisíc korun na polovinu, tedy na tisícovku. U nových smluv by se podpora zrušila úplně. Státnímu rozpočtu by tento krok ušetřil až čtyři miliardy korun.

Ničemu nepomůže. Stavebním spořitelnám se nelíbí Stanjurův plán osekat státní příspěvek Finance

Bartoš v neděli podotknul, že v minulosti byla státní podpora až 4,5 tisíce korun ročně a v současnosti by musela činit zhruba 35 tisíc korun, aby byla efektivní. Nyní je státní příspěvek nastaven na dva tisíce ročně, což podle Bartoše kryje pouze náklady na vedení účtu bankami. Lidé navíc podle něj lidé naspořené peníze používají k jiným účelům. „Nyní už tak svou původní roli toto spoření neplní,“ dodal.

S tím souhlasí také exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), ale podporu stavebního spoření rušit nechce. Stát by spíš podle ní měl zavést mechanismus kontroly, aby lidé peníze ze spoření používali na bydlení.

„Vadí mi, že tam stát dává příspěvek, ale neohlídá si, že to slouží k tomu bydlení a kupují se za to například auta,“ uvedla. Do budoucna by navíc podle ní bylo záhodno uvažovat o zvýšení státního příspěvku, tak aby lidé měli víc peněz například na povinné zateplování domů, jak nyní uvažuje Evropská komise.

Stavební spoření má v Česku dlouhou tradici. Na českém trhu působí pět stavebních spořitelen. Loni u nich uzavřelo novou smlouvu zhruba 572 tisíc klientů a poskytnuty byly úvěry za 56,7 miliardy korun. Celkem má stavební spoření uzavřeno více než tři miliony Čechů.

Na to, že v současnosti stavební spoření je přežité a neplní svou původní funkci upozornila před časem i Národní ekonomická rada vlády (NERV).