Příspěvek na lyžáky bude nejdřív v roce 2024

Muselo by se podle něj diskutovat o parametrech, které by naplňovaly poslání preventivních programů. „Musíme racionálně diskutovat o tom, zda pro další rok vytvoříme prostor pro případnou rozpočtovou změnu a zajištění zdrojů,“ dodal.

Místopředsedkyně správní rady VZP Věra Adámková (ANO) uvedla, že největší růst výdajů byl u cystické fibrózy, vzácné genetické nemoci, která postihuje především plíce. Zde pojišťovna vydala za první tři čtvrtletí o 542 milionů víc než loni. Neznamená to ale, že by narůstal počet pacientů, pojišťovny totiž od začátku letošního roku hradí lék Kaftrio, který je pro léčbu dříve nevyléčitelné nemoci revoluční. „Také šlo více peněz do diagnostiky, ale v nejvyšší míře je to samozřejmě kvůli léku,“ upřesnila pro Právo Adámková.