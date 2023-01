Přišel o ruku, teď pomáhá druhým

„Začal jsem znovu sportovat. Díky zranění jsem se dostal k lidem po úrazech, v léčebnách, a nakonec i k Domu pro Julii. Začal jsem se zajímat o to, co dětský hospic vlastně je, a teď se snažím hledat možnosti podpory, kde jen to jde,“ řekl Právu pětapadesátiletý Richard.

S energií sobě vlastní se tak pustil nejen do shánění peněz, ale i do šíření osvěty o prvním vznikajícím zařízení podobného typu pro děti v Česku. „Snažím se na projekt upozornit na nejrůznějších sportovních akcích, kterých se účastním. Sportovní výkony spojuji i se zřizováním pokladničkoven, šířením letáků, jednám s firmami o podpoře,“ popsal Richard. Například loni na závodu Tisíc mil, který vede přes celé bývalé Československo, se mu podařilo s podporou organizátorů získat pro hospic 60 tisíc korun.

Nyní žije projektem Julie 2000. „Sháním peníze na to, abych mohl nechat vyrobit dva tisíce ponožek, které by se prodávaly za zhruba 200 korun. Nebylo by to žádné reklamní zboží, ale speciálky vhodné pro běžné nošení i extrémní zatížení. Základem je nejkvalitnější vlna vyztužená vlákny proti prodření, testoval jsem je právě na závodě Tisíc mil. Mojí vizí je, aby se to rozběhlo a fungovalo dál a dál roky, výtěžek by šel na Dům pro Julii,“ nastínil Richard.