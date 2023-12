Primátora během útoku policie držela v rezidenci

Vražedné útoky a agrese jednotlivců se podle něj dostaly do Evropy. „Je to hrůzná věc, protože proti ní není žádné obrany dopředu. Nikde nevíte, kdy se někdo takzvaně zblázní a udělá něco takového,“ uvedl Svoboda.

Takový útok na pražské filozofické fakultě by nikdy nečekal. „Musíme být připraveni, že budeme ve fázi obrany. Jen těžko to lze řešit preventivně, do hlavy lidem nevidíme. Jsme jen odkázáni na reagování na ten čin, na represi,“ konstatoval. Poukázal na to, že státní i městská policie má nedostatečný počet lidí, a to přes všechny nábory.