Primátor Ostravy bude zřejmě ze Spolu

ČTK to ve středu potvrdily dva zdroje obeznámené s průběhem koaličního vyjednávání. Vyjádření předsedkyně klubu hnutí ANO Hany Tichánkové k výsledku jednání klubu se ale zatím ČTK nepodařilo získat, už odpoledne průběh jednání nechtěla komentovat.

V jedenáctičlenné radě by tak hnutí ANO mělo pět míst, uskupení Spolu tři zástupce a dvojblok Ostravaka a Starostů pro Ostravu by obsadil zbývající tři místa. Hnutí ANO mělo návrh na navýšený počet míst projednat na svém klubu.

„Výsledek je v zásadě možný dvojí, a to že hnutí ANO akceptuje nabídku křesla v radě navíc a současně tedy sleví z požadavku na primátora, nebo ne,“ řekl po odpoledním jednání lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák.

Oba politici poukazovali na to, že ANO v jednáních postupovalo spolu s Piráty a je tedy jen na nich, zda nabídnuté místo navíc budou chtít přenechat Pirátům nebo si ho ponechat pro hnutí ANO. Koalice je možná s Piráty i bez nich.

Bez účasti Pirátů by měla většinu 34 mandátů, s Piráty by to byla převaha 37 hlasů. Jak široká bude koalice, zatím údajně není dořešeno. Ostravské zastupitelstvo má zasednout příští středu.