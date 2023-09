Praze došla trpělivost. Třicítkářům zatrhla magistrálu, poslala je na chodník

Praha argumentuje primárně bezpečností, a to jak řidičů využívajících komunikaci, protestujících, tak policistů, kteří mají na průběh pochodu dohlížet. Podle stanoviska policie, které si magistrát k věci vyžádal, je severojižní magistrála páteřní komunikací a je určena pro auta a MHD jedoucí z nádraží na letiště, přičemž „výskyt chodců je zde pro ostatní účastníky provozu, především pak řidiče, dosti překvapivým prvkem, neboť ho nelze očekávat“, a mohlo by tak dojít k ohrožení všech.

„Pokud by se měl průvod konat v jízdním pruhu, nelze i s ohledem na dosavadní zkušenost Policie ČR vyloučit konflikty řidičů jedoucích v ostatních jízdních pruzích s účastníky shromáždění, kteří vzhledem k pomalé chůzi způsobují za sebou kolonu vozidel. Při takto napjaté situaci, kdy bývá nemalá část řidičů s ohledem na často opakované průvody pořádané za obdobným účelem ve zjevném stresu z rozčílení, nelze ani vyloučit nečekanou reakci některého z nich a úmyslné najetí do účastníků shromáždění a doprovázejících policistů,“ přiblížil magistrát, který navíc podotýká, že podle zákona o silničním provozu jsou účastníci provozu povinní chovat se ohleduplně a neohrožovat zdraví nebo majetek jiných či svůj vlastní.

Vzhledem k tomu, že před prázdninami si Praha nevěděla s aktivisty rady, zřejmě i v obavě o případný výsledek soudního sporu kvůli možnému zásahu do shromažďovacího práva, se Novinky obrátily na primátora Bohuslava Svobodu (ODS) s dotazem, co se nyní změnilo.

„Odbory, které mají tuto agendu na starosti, vydaly svá stanoviska v souladu s platnou legislativou a s ohledem na bezpečnost všech zúčastněných. A to i těch, kteří by se nedobrovolně staly rukojmím happeningu na klíčové komunikaci hlavního města. Pokud se organizátoři rozhodli obrátit na soud, je to jejich právo a věřím, že budou, tak jako my, respektovat jeho rozhodnutí,“ dodal primátor.