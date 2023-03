Právník: Jurečkovo jednání je horší než trafiky z kauzy Nagyová

Přesně tak. Nese to dva hlavní rysy. Jednak je to nabízení úplatku ve smyslu „buď to vezmete a já budu mlčet“. Nebo je to vydírání, „nevezmete a já budu jednat jinak“. Je to tenká hrana. Myslím si, že když už nic jiného, tak je to tak trapné, že by z toho měl vyvodit závěry sám ministr. Jestli se tohle děje ve veřejném sektoru, tak je to ostuda. Podivuji se tomu, že na to ještě nereagovali odpovědní činitelé, především ministr sám.