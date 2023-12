Praha 1 chce obnovit noční zákaz vjezdu do části Starého Města

Silniční úřad Prahy 1 nechal na konci listopadu nainstalovat značky zakazující vjezd mimo dopravní obsluhu mezi 22:00 a 06:00 do fakticky celé oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí.

„Cílem návrhu je zachování klidného a bezpečného prostředí pro pohodu obyvatel, ochranu životního prostředí a celkovou kvalitu života,“ uvedla Praha 1 v odůvodnění návrhu, který by měl v čase od 22:00 do 6:00 zapovídat vjezd a průjezd do oblasti vymezené Dvořákovým nábřežím, Pařížskou a Revoluční.