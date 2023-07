Povolenou rychlost 150 km/h na dálnicích Senát nezabrzdí

„Současná vozidla si s touto rychlostí bezpečně poradí. Pokud to umožní počasí nebo hustota dopravy, výrazně to zkrátí čas k dojezdu do cílového místa,“ soudí šéf druhého největšího klubu STAN Jan Sobotka. Podobně jako on hodlá změnu podpořit drtivá většina jeho klubových kolegů. Spíše proti se staví senátoři Marek Hilšer a Zbyněk Linhart. Podle Linharta je stopadesátka vhodná až tehdy, když budeme stavět dálnice jako naši sousedi.