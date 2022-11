Potravinové banky jsou prázdné

Potravinové banky dohlédnou na to, aby se k potřebným darované potraviny, ale například i hygienické balíčky opravdu dostaly. Většinou na každý kraj připadá jedna taková banka.

„Jdeme bohužel z krize do krize. Nejdříve to byl covid, pak začala válka na Ukrajině a teď je to zase energetická krize. Volá nám stále více a více lidí s tím, že potřebují pomoc. Přibylo hlavně důchodců, kteří po zaplacení složenek už nemají na jídlo, ale také se ozývají hodně samoživitelé. Z jednoho příjmu mají problém zajistit základní věci pro rodinu,“ řekla Právu Sabina Keprdová, ředitelka ostravské potravinové banky.