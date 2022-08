Nad Redlovou „nesvéprávností“ se smráká

„Pokud jsem dobře informován, tak na plzeňském soudu už byla i NCOZ, také k tomu zahajují nějaká šetření. Musím teď vést komunikaci se státním zastupitelstvím a zjistit, zda to, co víme my, oni vědí taky, anebo nevědí. Pak jim ty informace doplníme a myslím si, že už je to práce pro ně, nikoli pro náš odbor dohledu, protože ta věc bude asi závažnější,“ uvedl Blažek.