Politologové: Jurečkova rezignace je nepravděpodobná, lidovci by ještě více oslabili

„Myslím, že rezignace Mariana Jurečky by ve vládě nic nezměnila. Marian Jurečka nerovná se KDU-ČSL, a myslím, že strana stejně jako celá vláda nemá jinou alternativu než vládnout dál,“ zhodnotil pro Novinky politolog Ladislav Mrklas z Cevro institutu.

Podobně to vidí i politolog Miloš Brunclík z Univerzity Karlovy. „Asi by se v zásadě nic nezměnilo. Pětikoalice nedrží kvůli Marianu Jurečkovi, takže si myslím, že by to nemělo nějaký bezprostřední dopad. Nemělo by to efekt na stabilitu vlády,“ komentoval.

Odborníci tak reagují na nedělní Jurečkova slova v České televizi, kde řekl, že v souvislosti s večírkem na ministerstvu práce a sociálních věcí během střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a komunikací ohledně toho uvažuje o rezignaci.

Jurečka: Uvažuji o rezignaci

„Za poslední měsíce jsem uvažoval o rezignaci. Včera jsem premiérovi řekl, že jsem připraven nabídnout rezignaci, to samé řeknu i u nás ve straně na celostátním výboru. Zvažuji to, není mi to jedno. Chápu, že jsem to neudělal správně,“ uvedl Jurečka.

Podle odborníků by ale jeho rezignace ještě více oslabila lidovce. „Marian Jurečka je předseda strany, najednou by předseda strany nebyl ve vládě, takže si myslím, že to může potenciálně oslabit KDU-ČSL. Oslabilo by to jejich politický vliv. Když budou prosazovat své priority, tak by to pro ně bylo obtížnější, když by ve vládě neseděl předseda strany,“ vysvětlil Brunclík. S jednotou vlády by to podle něj ale nezahýbalo, protože lidovci jsou „vcelku loajální“.

„Možná by to přineslo určité pnutí do strany, protože by se rozhořel boj o to, kdo Jurečku nahradí, ale to je všechno,“ uvažoval ještě Mrklas. „Dokážu si představit, že by se do vedení lidovců klidně mohl vrátit Marek Výborný, který je ministrem. Navíc jeho místo by se uvolnilo, dala by se udělat nějaká větší vládní rošáda,“ navrhl.

Lidovci na tom nejsou poslední dobou dobře ani podle předvolebních průzkumů. V těch se pravidelně pohybují pod pětiprocentní hranici, která je potřebná pro vstup do Sněmovny. V některých průzkumech v minulosti měli jen kolem dvou až tří procent.

„Jurečka spíš nerezignuje“

Odborníci se však shodli, že je pravděpodobné, že Jurečka spíše nerezignuje. „Spíš to vypadá, že nehodlá rezignovat. Chce to ještě probírat na politickém orgánu strany a připadá mi to, že to spíš nechce udělat,“ komentoval Mrklas.

Jurečkovo vyjádření ohledně večírku podle něj ale bylo nešťastné. „Několikrát se do toho zamotal, takže bych se ani nedivil, kdyby rezignoval,“ upozornil.

S tím Brunclík úplně nesouhlasí. „Záleží na tom, co se tam dělo. Problém by byl, kdyby se ukázalo, že Jurečka lhal o tom, co se v den střelby dělo, a vyznělo to tak, že on tam slavil a mlžil o tom. Ale zatím to nevidím jako úplně principiální problém, kvůli kterému by měl rezignovat. Byť chápu i důvody a tlak na něj. U nás spoustu ministrů a politiků mělo horší skandály a nerezignovali,“ uvedl politolog.

Tlak podle něj ministr práce a sociálních věcí ustojí. „Jestli na něj netlačí koaliční partneři ani premiér Petr Fiala, tak tento problém podle mě může ustát,“ zhodnotil.

Premiér v neděli v Partii na CNN Prima NEWS řekl, že je potřeba, aby večírek Jurečka jasně a věrohodně vysvětlil veřejnosti. Jemu prý událost vysvětlil a ve vládě si ho tedy plánuje nechat. „Kdybych měl pocit, že nemá být vicepremiérem, potřebné kroky bych už udělal,“ řekl Fiala.

Jurečka se omluvil za večírek: Každý děláme chyby

Na ministerstvo se po vládě vrátil

Vánoční večírek měl probíhat na ministerstvu práce a sociálních věcí ve čtvrtek 21. prosince. Tedy v době, kdy střelec zavraždil čtrnáct lidí a dalších 25 zranil na nedaleké Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Party měla pokračovat i v době, kdy již tragické události byly známy.

Úřad odůvodňoval večírek dříve tím, že se vánoční setkání se zaměstnanci plánovalo několik měsíců a že skončilo se začátkem mimořádného jednání vlády. Tedy v devět hodin večer. Podle serveru Extra.cz a iDnes.cz se však konalo ještě okolo půlnoci.

První informace o střelbě se objevily na policejním profilu na síti X (dříve Twitter) v 15:17, zmínka o mrtvých a raněných pak v 15:32. Do médií pronikly jen o pár minut později.

„V 17:03 přišla SMS, že se svolává mimořádná vláda v devět večer. V 18:26 jsem si ji přečetl, odpovídal jsem na ni. Chybou bylo, že jsem okamžitě neukončil vánoční večírek. Končil mým odchodem na jednání vlády, končila živá hudba a občerstvení. Těch 400 lidí, kteří tam byli do té doby, se rozešlo,“ popisoval Jurečka v neděli v Otázkách Václava Moravce časovou osu.

Na ministerstvo se po jednání vlády, tedy přibližně kolem 22:30, prý vrátil tak, jako by to udělal normálně. „Udělal jsem v kanceláři nezbytné věci a došel jsem dolu do atria, kde zůstalo přibližně třicet lidí v okruhu nejbližších pracovníků. S těmi jsem tam zůstal,“ přiznal.

„Za celý tento postup, jednak za neukončení včas akce i za špatnou komunikaci, se omlouvám, mrzí mě to a štve mě, že jsem to nezhodnotil lépe,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí. Také dodal, že chybou bylo, že nezodpověděl všechny otázky, ale že „nikdy neřekl něco, co by nebyla pravda“.

Podle svého dřívějšího vyjádření pro iDnes se ale o události dozvěděl až kolem devatenácté hodiny. „Do té doby jsem se snažil věnovat zaměstnancům, kvůli kterým jsme celé setkání dělali. V tu chvíli jsem neměl podrobnější informace,“ konstatoval s tím, že uznává, že mohl celou situaci vyhodnotit rychleji. „Kdybych měl informace v plném rozsahu dříve, akci bychom zrušili výrazně dřív,“ dodal v minulosti.