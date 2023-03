Politolog: Pavel asi nakonec penze podepíše, před schůzkou by to ale bylo neseriózní

Prezident Pavel má na stole zákon, který snižuje valorizaci penzí. Posoudit by ho měl rychle, vláda potřebuje, aby zákon vyšel ve sbírce nejpozději 22. března. Jak se podle vás k normě postaví?

Jedna otázka je, jestli zákon podepíše, nebo vetuje, druhá věc je, kdy to udělá. Dohodl se s hnutím ANO na schůzce 15. března, takže si myslím, že do 15. března nerozhodne a zákon nepodepíše. Považoval bych za zvláštní, kdyby to podepsal dopředu a neměl pak s hnutím ANO prakticky o čem jednat. Hnutí by to považovalo za neseriózní přístup. Myslím, že do středy 15. března se výsledek nedozvíme.

Senátoři nakonec kývli na spornou novelu k valorizaci důchodů Domácí

Pavel bude v pondělí a úterý na Slovensku, ve středu bude v ČR a 16. a 17. března navštíví Polsko. Moc času na podpis nemá…

Nebylo šťastné, že se dohodl s hnutím ANO na termínu až 15. března. Asi se ještě bude radit se svými poradci, ať už o tom, jestli proces přijetí zákona není v rozporu s Ústavou, nebo s ekonomickými poradci. Slyšel jsem vyjádření Daniela Marka, který byl v Pavlově týmu a asi s ním zůstane i na Hradě, a ten dal najevo, že je potřeba zákon podepsat.

Senát zákon schválil. Myslím, že Pavel se nebude chtít dostat s vládou hned na začátku svého mandátu a v takto pro vládu citlivé otázce do konfliktu. Myslím si proto, že to spíš podepíše, byť se předtím možná veřejně ohradí proti způsobu, jakým byl zákon projednán.

Kdyby chtěl zákon i přesto vetovat, postaví vládu do situace, že jej nebude mít čas ve Sněmovně přehlasovat. Kvůli obstrukcím, které by v tu chvíli rozjela opozice, nelze předpokládat, že by to za několik málo dnů stihla…

I tak má Pavel stále na výběr se rozhodnout. Samozřejmě pokud by zákon vetoval po schůzce s ANO, tak tím způsobí, že vláda zákon nestihne znovu ve Sněmovně schválit a bude muset vydat nařízení, které umožní vyplacení valorizace v původní plné výši. To je risk.

Klíčový problém je v tom datu 15. březen. Nerozumím tomu, proč se nedomluvil s hnutím ANO na schůzce dřív.

Co když zákon podepíše před schůzkou s ANO?

To by hnutí ANO kritizovalo. Hned na začátku mandátu prezidenta by to poškodilo vztahy s opozicí. Jestliže se v předvolebních debatách vyjadřoval tak, že chce být prezidentem i těch lidí, kteří ho nevolili, tak bude muset s opozicí vycházet slušně. Považoval bych to za neseriózní.

Jaký signál by prezident dal voličům, pokud by zákon, který je vnímán kvůli obsahu i formě projednávání jako kontroverzní, nakonec podepsal?

ANO a SPD řekne, že Pavel je kandidát vládní koalice, že ji v tom podpořil. Voliči, kteří Pavla nevolili, budou zklamaní a nebudou mu věřit, že Pavel chce být i „jejich“ prezidentem. Myslím, že naštve i část voličů, kteří ho volili. I mezi nimi jsou důchodci.

Zákon je kontroverzní po obou stránkách. Vláda to vymyslela naprosto nekoncepčně. Ministerstvo financí zaspalo, poté se probudilo a vymyslelo z úspor jen to, že sáhne na důchody… Aniž by dala vláda najevo, že chce řešit skutečné problémy lidí, jako je inflace, drahé energie atd. To všechno měla vláda aktivně řešit.

Jaký dopad by naopak mělo Pavlovo veto? Nezničilo by to vztahy s vládou, která ho ve volbách podpořila?

Určitě by se vztah vlády s prezidentem dočasně zhoršil, ale záleželo by na tom, jak by to prezident vysvětlil. Kdyby to vysvětlil způsobem, že má vláda přijít s koncepcí reforem, a ne nahodile hledat položky, kde ušetřit, tak by tím paradoxně vládě pomohl. Já jsem přesvědčen, že pokud bude vláda pokračovat stylem, jakým vládne, tak v dalších volbách ji společnost naprosto totálně smete.

Pokud by Pavel zákon vetoval, dokázal otevřít diskusi a vyžadoval by po vládě, aby přišla se strategií reforem veřejných financí, aby to nebyly jen nahodilé kroky, tak by to nakonec mohlo přispět i k vyšší podpoře vlády mezi voliči.