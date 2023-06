Politici se na semináři přeli o svobodě slova

Poslanec za STAN Martin Exner návrh zákona hájil a řekl, že k vypnutí webů by docházelo jen ve výjimečných případech a musela by ho potvrdit policie a soudy. „Po vypuknutí agrese na Ukrajině jsme tu měli společenskou objednávku vypnout nejhorší weby, co chrlily válečnou propagandu. Byli jsme kritizováni, že to nebylo v souladu se zákonem, tak toto by byla odpověď,“ řekl Exner.