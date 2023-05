Podnikat se už skoro nevyplatí, tvrdí hostinští

„Z našich českých pivařů to vinaře neudělá a jen ti, co pijou víno, nás hospodské rozhodně nezachrání. Lidi, co chodí k nám, si dají o jedno pivko míň nebo nebudou pít dražší dvanáctku a dají si desítku. To už jsem teď zaznamenal, že se dvanáctky nevytočí tolik co dřív,“ poznamenal hospodský.