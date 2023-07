Pochod Romů byl nezákonný, Blažek varoval před francouzským scénářem

Nedělní shromáždění a následný pochod Romů v Pardubicích, který byl reakcí na sobotní potyčku, při níž byl jeden z Romů zraněn, byly nelegální. Konstatoval to ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) s tím, že nebudou-li dodržovány zákony, mohla by situace eskalovat do dění, které v těchto dnech vidíme ve Francii. Tam se již několik nocí konají pouliční nepokoje, které vyvolal policejní zásah proti mladému přistěhovalci. Toho policista zastřelil.

Foto: Petr Hloušek, Právo Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS)